È il tempo di impegnarsi nei partiti, anzi nel suo partito, quello che rappresenta la destra, “dove un tempo c’era la fiamma” precisa Adalberto Bertucci che entra formalmente nella struttura di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio come portavoce di circolo. Così lascia l’idea della lista civica, “ci credevo davvero” dice ma è arrivato il momento di ridare voce alla politica attraverso i suoi simboli. “Come uomo di destra ho ritenuto di dovermi impegnare apertamente in un partito nel quale da sempre milito. Fratelli d’Italia mi rappresenta appieno. Credevo veramente nella possibilità di organizzare una lista civica, oggi ce ne sono tante, e per tutte nutro un profondo rispetto. Credo però possa rappresentare meglio le ragioni del mio impegno mettendomi a disposizione del partito”.

L’entrata nell’arena di Adalberto Bertucci come portavoce di circolo di FdI potrebbe essere il primo passo per una candidatura al consiglio comunale, una possibilità che da una parte rafforza Fratelli d’Italia, dall’altra renderà la competizione interna per le preferenze al cardiopalma. “Io ci sono, sono un diversamente giovane, è un ritorno alla politica dopo tanti anni. Elettoralmente ho lasciato Guidonia Montecelio nel ’97 per candidarmi a Roma entrando per quasi dieci anni in Campidoglio. Ora mi impegno come portavoce di circolo, e sono disponibile”.

A un anno dalle elezioni amministrative la politica di Guidonia si sta animando. “Per il centrodestra auspico la convergenza su un nome, uomo, donna, giovane, diversamente giovane, non importa. Conta che abbia desiderio di unire il centrodestra anche con la presenza di civiche, per dare un buon governo alla città. Il centrodestra unito può vincere”.