Guidonia, Adalberto Bertucci guiderà FdI in Consiglio

Il più votato della coalizione di centrodestra, e il più votato del partito. Dopo la positiva tornata elettorale, è tempo per Adalberto Bertucci di ritornare nell’aula consiliare di Guidonia Montecelio. Lo farà da capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. “Per me è motivo di grande orgoglio tornare a far politica a Guidonia, e farlo con un ruolo di primo piano all’interno del nostro partito, un impegno che mi gratifica e che intendo portare avanti insieme a quello di Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e provincia”. Le idee di Bertucci sono come sempre chiare. “La nostra sarà una opposizione critica e costruttiva”. Il primo impegno ufficiale sarà quello del consiglio comunale del 14 luglio, alle ore 18. “In quell’occasione – chiude Bertucci – ascolteremo le linee programmatiche del sindaco Lombardo e inizieremo il nostro lavoro in aula, condividendo tutto con il collega Cacciamani e con il segretario cittadino Mario Pozzi”.