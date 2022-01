Guidonia, 80mila euro per i centri anziani

In arrivo 80mila per il Comune di Guidonia Montecelio che ha partecipato al bando della Regione Lazio “Progetto Te-Lazio per la Terza Età”. Il finanziamento coprirà con la cifra di 8mila euro ciascuno per i 10 centri anziani del territorio.

“Si tratta di un progetto che prosegue il percorso iniziato dal precedente progetto “Oro d’autunno” e favorisce l’incontro generazionale tra i bambini delle scuole e gli anziani residenti nei centri della nostra Città – spiega il Presidente della Commissione Sociale Matteo Castorino- e nato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la società Ecos-Europe. I bambini verranno coinvolti ad esempio, insieme agli anziani, nella raccolta delle olive, nella creazione di orti urbani ma anche in attività come la lettura, l’arte e la poesia”.

“Favorire l’incontro generazionale è motivo di crescita e di arricchimento per i nostri bambini – prosegue l’Assessore al Sociale Elisa Stran i- ma è anche da stimolo per gli anziani che possono tramandare valori e conoscenza ai loro “nipoti”. Un’occasione per tutti che l’Amministrazione Comunale non poteva perdere”.

“Prosegue il lavoro della nostra Amministrazione che punta molto su progetti come questo – conclude il Sindaco Michel Barbet- e che puntualmente vengono premiati dagli organi sovracomunali, come in questo caso la Regione Lazio”.