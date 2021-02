Ancora contagi a Guidonia Montecelio, in un solo giorno, martedì 1 febbraio, sono stati registrati 34 casi di covid. Questi sono i dati diffusi dal sindaco Michel Barbet in base alle comunicazioni della Asl Roma 5 che ha fornito anche i numeri dei guariti, 21. In totale oggi ci sono281 persone positive al covid a Guidonia.