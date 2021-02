Era ancora a letto quando ha sentito bussare insistentemente alla porta della sua abitazione e gli è bastata una manciata di secondi per capire che era ormai nei guai quando ha realizzato che, alla porta, non c’erano i soliti clienti a caccia di una dose, ma numerosi carabinieri pronti per effettuare una perquisizione.

Così ieri a Guidonia è finito in manette un ventenne. I militari della compagnia di Tivoli, impegnati in uno specifico servizio antidroga, hanno trovato nella sua abitazione numerose dosi di sostanze stupefacenti.

Rinvenuto un vero e proprio “supermercato” della droga: 150 grammi tra cocaina, hashish e marijuana già suddivise in dosi per essere vendute nel mercato illegale. I carabinieri hanno trovato diverse banconote contraffatte oltre a denaro contante, frutto dell’attività illecita.

Tutto è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.