Guglielmo: “Sopralluogo Asl all’aeroporto Barbieri per drive-in tamponi”

Un nuovo drive-in per i tamponi presso l’aeroporto Barbieri di Guidonia, c’è stato il sopralluogo della Asl. A darne notizia Simone Guglielmo, dopo l’anticipazione del sindaco Michel Barbet già ieri in consiglio. “La Asl ha effettuato i necessari sopralluoghi presso l’aeroporto Barbieri – dice il consigliere del Pd – per organizzare un nuovo punto dove fare effettuare gratuitamente il prelievo e l’analisi dei tamponi per l’individuazione del Covid-19. A breve quindi l’emergenza file per l’attesa ed il conseguente traffico che si registrano sulla Via consolare Tiburtina nei pressi del Drive-in Covid del Car dovrebbero essere risolti. Un nuovo punto sarà aperto anche a Monterotondo Scalo e la Regione Lazio non esclude di fare aprire ulteriori punti sul territorio. Inoltre già da oggi sarà possibile effettuare i tamponi anche presso i centri analisi privati al prezzo calmierato di 20 euro”.