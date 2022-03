Un incontro per capire bene cosa sta succedendo nel conflitto tra Ucraina e Russia e quali sono i possibili scenari. Appuntamento il 17 marzo alle ore 18 presso l’Aula Magna del Liceo Classico “A. di Savoia” di Tivoli, con il convegno “Guerra in Europa”, organizzato dal Rotary Club di Tivoli. A confrontarsi saranno, Paolo Quercia, docente di studi strategici presso l’Università di Perugia e direttore della rivista Geotrade, e il giornalista parlamentare Luciano Ghelfi, quirinalista, già a capo della redazione politica del Tg2 – cavaliere ordine al merito della Repubblica Italiana. “Il nostro Club, come tutti i Rotariani del mondo, segue con estrema attenzione ed apprensione l’evolversi del conflitto tra Russia e Ucraina, rendendosi promotore di qualsiasi valida iniziativa di pace e solidarietà. In quanto membro di una delle più grandi organizzazioni umanitarie nel mondo, titolare di un seggio permanente all’Assemblea delle Nazioni Unite, che ha fatto della pace e della prevenzione dei conflitti il valore fondante della propria azione globale, il Rotary Club di Tivoli supporta la richiesta dei Governatori Italiani di un immediato cessate il fuoco, nella ricerca di una soluzione attraverso il dialogo”, fanno sapere dal club tiburtino, già attivo da giorni per l’emergenza in Ucraina. L’accesso è consentito su prenotazione mandando una mail a segreteriarotaryclubtivoli@ gmail.com