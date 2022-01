Gruppo della Guardia di Finanza trasferito da Tivoli a Guidonia. Ecco la nuova caserma sulla Tiburtina

E’ pronta per essere inaugurata ufficialmente ma funziona già a pieno regime la caserma della Guardia di Finanza di Guidonia. Finito, infatti, il trasloco da Tivoli del Gruppo delle Fiamme Gialle nella nuova struttura in località Martellona, con ingresso dalla Tiburtina. Significherà un’attività di controlli maggiormente concentrata sul grande territorio della Città dell’Aria. Sono 81 i finanzieri operativi, al comando del tenente colonnello Giuseppe Bifero da cui dipende anche il nucleo operativo diretto dal tenente Lorenzo Bernardi.

Il piano per portare l’importante presidio di sicurezza a Guidonia arriva a compimento dopo quasi dieci anni. La caserma è stato costruita per il Comune a spese di un privato, che ha ottenuto come contropartita la possibilità di edificare maggiore cubatura su un altro lotto. Alla Finanza è stata poi concessa in comodato d’uso gratuito per i primi sedici anni.

L’inaugurazione ufficiale non è stata ancora fissata, ma dovrebbe avere luogo tra febbraio e marzo.