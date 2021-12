Grasselli e Palombi eletti a Palazzo Valentini

Per Micol Grasselli, capogruppo di Per Fare in Consiglio a Fonte Nuova, si tratta di una riconferma. La consigliera metropolitana uscente, dopo il voto di domenica degli amministratori dell’ex provincia di Roma, torna tra gli scranni di Palazzo Valentini. Il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi entra in Consiglio per la prima volta, anche lui nel gruppo di Fratelli d’Italia.

“Grazie ai numerosi Amministratori che con il voto di domenica hanno confermato la loro stima alla mia persona e al mio impegno politico alla Città Metropolitana”, così Grasselli, a margine delle elezioni metropolitane che l’hanno vista riconfermata a Palazzo Valentini. “Abbiamo affrontato una campagna elettorale molto difficile col perdurare della pandemia – prosegue la consigliera di Fonte Nuova – e dopo la sconfitta di Roma, ma il centrodestra unito e, in particolare, Fratelli d’Italia hanno saputo essere convincenti, catalizzare le istanze dei territori ed incassare un ottimo risultato che serve anche come rilancio per i prossimi impegni regionali e nazionali”.

“Continuerò a svolgere il mio mandato a Palazzo Valentini sempre nell’interesse della collettività – conclude Grasselli –, mettendo a disposizione il mio ruolo e la mia professionalità per migliorare le condizioni dei cittadini conformemente ai valori di legalità, di correttezza e onestà che per la destra non sono soltanto un manifesto elettorale. Formulo infine un augurio di proficuo lavoro a tutti i consiglieri eletti affinché il governo dell’ex Provincia venga attuato come servizio concreto alle comunità locali, ma soprattutto voglio esprimere un ringraziamento a tutti i vecchi e i nuovi amici che mi hanno sostenuto in tutti questi anni di impegno politico e amministrativo”.

“Un risultato che mi riempie di orgoglio e di responsabilità per la fiducia che mi è stata concessa da un enorme numero di amministratori della provincia di Roma – scrive sui suoi canali social Alessandro Palombi –; il mio ringraziamento, oltre a loro, va a Fratelli d’Italia, il mio partito, che mi ha permesso di poter affrontare una sfida così bella e difficile! Come sempre il mio impegno e la mia dedizione saranno a disposizione della comunità!”.