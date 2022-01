Grandi eventi e piccole biblioteche: febbraio da non perdere a Ciciliano

Metti una biblioteca comunale di un piccolo comune come quello di Ciciliano, 1300 abitanti circa, e una pagina facebook per aiutare a mantenere vivi e vegeti i collegamenti, resi ancora più difficili dalla pandemia. Cosa ottieni? Un caso più unico che raro nel mondo monocolore della globalizzazione, dove di libri si parla sempre meno e le occasioni per farlo sono sempre più diradate. Onore al merito dunque alla Biblioteca comunale di Ciciliano e al suo profilo social, gestito con cadenza periodica alternando proposte di lettura a eventi che si tengono in zona, tra Vicovaro e Tivoli, uniti dalla passione per le pagine e la cultura. Senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà dettate dai tempi che corrono, è iniziata anche la promozione delle iniziative inserite in agenda per il mese di febbraio dal titolo suggestivo: “Il colore dell’inverno è nella fantasia”. Si parte il 6 febbraio alle 17.30 con “Ricordati di non dimenticare”, un incontro dedicato ai genocidi, per poi continuare con il 13, stessa ora e stesso posto stavolta con la presentazione del libro “Sempre tornare” di Daniele Mencarelli, autore romano, vincitore del premio Strega giovani 2020 con “Tutto chiede salvezza”. La sua ultima opera è la storia di un viaggio, quello di Daniele, che nel 1991 fa il primo con i suoi amici imparando l’arte complessa e imprevedibile dell’incontro. Chiude questo primo ciclo del 2022 un altro libro, questa volta il giorno da segnare è il 20 febbraio, e si tratta di “Cronache dal mondo dell’arte” di Antonio Capitano, scrittore e studioso, nominato lo scorso anno Ambasciatore della Lettura. Per informazioni e prenotazioni 3389110301 oppure 3496739322.