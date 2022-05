Arrivano i big a Guidonia Montecelio per scaldare le piazze in vista delle elezioni amministrative. Così venerdì 27 maggio sarà in città l’ex premier Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle. Proprio su iniziativa del movimento Conte verrà a sostenere la candidatura a sindaco del progressista Alberto Cuccuru in un evento pubblico alle 18.45 a piazza 2 Giugno. La sua presenza è segno dell’attenzione che i leader nazionali stanno riservando sulla competizione elettorale del turno di amministrative e su Guidonia Montecelio, strategica realtà dove si testa l’alleanza con il Pd dopo l’esperienza regionale di Nicola Zingaretti.

Un aspetto che sottolinea il deputato 5S Sebastiano Cubeddu che si era impegnato per avere il leader in una iniziativa pubblica. “Sono sicuro che la coalizione progressista nata a Guidonia Montecelio possa rappresentare la realtà migliore che la nostra città possa esprimere dal punto di vista politico, la più affidabile, la più democratica e sensibile alle istanze sociali ed anche quella più pronta a costruire il futuro di Guidonia Montecelio. Ciò perché le forze politiche che ne fanno parte stanno lavorando con assiduità e proficuamente nel nostro Comune ben prima della formazione delle liste ai fini della competizione elettorale. Riteniamo che il nostro candidato a sindaco Alberto Cuccuru – conclude il deputato – rappresenti la figura migliore tra quelle che sono state presentate”.