Giornata mondiale dell’alimentazione, screening gratuiti all’Ihg

Per la giornata mondiale dedicata all’Alimentazione, prevista per venerdì 16 ottobre, l’Ihg di Guidonia ha organizzato una giornata Open Day dedicata alla educazione/rieducazione alimentare, fondamentale all’approccio di qualsiasi attività tesa alla prevenzione.

Ihg offrirà la sua esperienza territoriale nel campo del trattamento e della prevenzione dei disturbi del comportamento alimentari, grazie a una squadra composta di quattro dietiste affermate e da anni facenti parte dell’équipe del Gruppo che saranno a disposizione dei partecipanti, che potranno beneficiare di una visita totalmente gratuita presso il Centro Ambulatoriale sito in Via Tiburtina Valeria 188, Guidonia.

Per garantire un’organizzazione nel pieno rispetto delle procedure anti-contagio da Covid-19, gli interessati potranno partecipare effettuando una prenotazione presso il desk accoglienza del Centro Ambulatoriale, reperibile telefonicamente allo 0774386249 o tramite mail a prenotazioni.ambulatori@italianhospitalgroup.com.

L’Open Day si va ad inserire in una più articolata programma di attività tese alla prevenzione che si svolgeranno nel corso dell’intero mese di ottobre, tutte dedicate alla popolazione più fragile Over 65. Le iniziative sono tutte consultabili sul sito della clinica www.italianhospitalgroup.com.