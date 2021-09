Game for Tourism, la Regione Lazio promuove il territorio con i videogiochi

La Regione Lazio lancia Game for Tourism, una maratona di sviluppo di giochi digitali, un contest con l’obiettivo di promuovere il turismo e valorizzare l’immagine dell’intero territorio laziale su scala nazionale e internazionale. Il progetto è stato sviluppato dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con Q Academy. Durante la Game Jam verrà realizzato il prototipo di un applied game – tipologia di videogioco progettato avendo una finalità diversa dal semplice intrattenimento – incentrato sulla valorizzazione turistica della Regione Lazio.



Una nuova narrazione



“Con il Game for Tourism – sottolinea l’Assessore al Turismo, Valentina Corrado – lanciamo nel Lazio una nuova tipologia di promozione turistica del nostro territorio, parallela alle tradizionali attività di valorizzazione realizzate finora, coinvolgendo creativi, artisti e programmatori nello sviluppo di giochi digitali che sappiano valorizzare le nostre eccellenze e destinazioni turistiche, nonché il patrimonio dei beni culturali, ambientali e i brand territoriali. Una nuova narrazione, attraverso il videogioco, capace di far conoscere e promuovere le immense possibilità di viaggio, di vacanza ed esperienze in tutte e cinque le nostre province. Il contest è un’occasione per far emergere nuovi talenti ed è un’ulteriore spinta per far crescere il turismo nel Lazio in maniera innovativa, utilizzando nuovi strumenti e linguaggi vicini anche ai più giovani”.

L’idea è quella di stimolare l’applicazione delle industrie creative e di team di professionisti italiani – quali programmatori, game designer, sceneggiatori, artisti 2D e 3D, musicisti e sound designer, operatori ed esperti di turismo e territorio – per favorire la promozione turistica e l’immagine del territorio con un nuovo linguaggio destinato ad un pubblico italiano e straniero, valorizzare il patrimonio dei beni culturali e/o ambientali e/o i prodotti di un ambito territoriale nonché promuovere i “brand territoriali” attraverso la realizzazione di progetti che dovranno raccontare, in modo originale e innovativo, le tante possibilità offerte dalla Regione ai potenziali turisti italiani e stranieri.



Come partecipare



I prototipi dovranno essere realizzati in lingua inglese, dovranno riguardare alcuni dei cluster già individuati dal Piano Turistico triennale, quali turismo culturale identitario (arte storia cultura), eventi culturali e artistici (festival rievocazioni storiche), turismo outdoor (cammini e itinerari, natura e montagna), enogastronomia, benessere e salute, e l’ambito territoriale interessato dal contest è l’intero territorio laziale (Tuscia e Maremma laziale, Litorale del Lazio, Valle del Tevere, Sabina e Monti reatini, Valle dell’Aniene e Monti Simbruini, Castelli Romani, Monti Lepini e Piana Pontina, Ciociaria, Roma Città metropolitana).

Per inviare le candidature c’è tempo fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2021.

Di seguito il link per consultare il bando con tutte le indicazioni per partecipare: https://www.qacademy.it/media/attachments/2021/09/10/gft2021_regolamento.pdf