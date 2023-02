Gallotti: “Mi candido alle Regionali per farmi portavoce delle istanze dei cittadini”

Alle prossime elezioni nel Lazio si è candidato al Consiglio Regionale, tra le fila di Forza Italia, Sandro Gallotti, imprenditore dalla lunga storia di successo e già appassionato sindaco di Tivoli.

La professione

“La mia vita professionale – racconta Sandro Gallotti – è legata a un materiale unico e straordinario, la carta. Oltre ad amministrare diverse cartiere le mie competenze ed esperienze mi hanno portato a ricoprire altri incarichi professionali. Sono stato Consigliere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale per la Raccolta Differenziata COMIECO, Membro di Giunta dell’Unione Industriali di Lucca e Consigliere del Consiglio di Amministrazione del GIFCO (Produttori nazionali scatole di cartone ondulato)”.

La politica

“La mia passione più grande è la politica – aggiunge l’ex Sindaco di Tivoli -, che ho sempre praticato mettendo al centro la nostra città e il nostro territorio. Nel 1994 ho aderito convintamente al progetto politico di Silvio Berlusconi e mi sono iscritto a Forza Italia, di cui condivido valori e ideali. Proprio con Forza Italia, sono stato eletto due volte sindaco della città di Tivoli: nel 1996 e nel 2010. Due esperienze straordinarie, che mi hanno permesso di rendere migliore la città dove sono nato e che amo”.

La candidatura

“Ritengo – continua Sandro Gallotti – di avere tanta esperienza, competenza e passione da spendere per questi territori. Dopo dieci anni di mal governo occorre far ripartire il Lazio nonostante le grandissime potenzialità. In 10 anni il Pd e Zingaretti non sono riusciti a risolvere nessuno dei problemi della nostra Regione. È il momento di archiviare una volta tutti questi fallimenti ed è il momento di voltare pagina”.