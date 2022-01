Furto a Cieli Azzurri, Barbet: “Piena solidarietà”

“Ho appreso della brutta vicenda capitata alla Cieli Azzurri Onlus che ha subito il furto di un televisore e di un computer. Per introdursi nella sede della onlus a Villalba, i ladri hanno anche danneggiato un vetro”. A dare la solidarietà dell’amministrazione di Guidonia Montecelio, il sindaco Michel Barbet. “Si tratta di un atto da condannare con fermezza, a maggior ragione perché compiuto ai danni di una onlus che si occupa del sostegno ai ragazzi disabili e che aveva bisogno di quella strumentazione per la propria attività. L’Amministrazione Comunale è a disposizione delle autorità competenti per individuare al più presto i responsabili del furto. Alla Onlus Cieli Azzurri va tutta la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione Comunale”.