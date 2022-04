Francesco Petrocchi lascia la Lega

Capogruppo della Lega in Consiglio a Mentana nella scorsa consiliatura, ex consigliere provinciale ed esponente storico della destra del Nordest romano, Francesco Petrocchi ha deciso di chiudere la sua esperienza politica con la Lega nella quale aveva occupato posizioni sempre più importanti all’interno degli organigrammi laziali. A comunicarlo è lui stesso dai propri canali social.

“Dopo le dimissioni dalle cariche di partito dei mesi scorsi, ho deciso definitivamente di lasciare la Lega non avendo riscontrato il cambiamento organizzativo da me auspicato – ha dichiarato l’ex capogruppo in Consiglio a Mentana –. Ringrazio di cuore chi mi ha accolto ed i tanti amici con cui ho percorso questo tratto di strada, per molti versi proficuo e soddisfacente. In ogni caso non verrà mai meno la mia disponibilità a collaborare con chi vorrà promuovere iniziative su temi condivisi e confronti che mettano al centro le Idee, al di là delle formali appartenenze di partito. Rinnoverò il mio impegno politico con chi vorrà interpretare la politica come gavetta e non come improvvisazione, come affermazione di idee e valori e non come ‘indifferenza neutrale’ finalizzata al mero consenso elettorale del momento”.