Fonte Nuova, tutto pronto per il Weekend Culturale

L’amministrazione comunale di Fonte Nuova, in occasione dell’inaugurazione della biblioteca che avrà luogo giovedì 17 marzo, ha organizzato un weekend di eventi culturali per celebrare questo importante traguardo. A partire da venerdì il nuovo spazio prenderà vita attraverso incontri e corsi aperti a tutti.

Il 18 marzo dalle 11.00 alle 16.00, presso i locali della biblioteca comunale in via Machiavelli 1, sarà possibile visitare la mostra fotografica Circus a cura di Emanuele Giacomini, fotografo specializzato in reportage e ritrattistica. Nel pomeriggio sono in programma una serie di corsi a cura dell’Università Popolare Eretina: dalle 15.00 alle 16.30 Genoveva Recio Matias terrà una lezione di spagnolo, dalle 16.30 alle 18.00 è prevista una lezione aperta di Storia dell’Arte con Federica Incoronato, mentre alle 18.00 sarà possibile partecipare al corso di pittura tenuto da Patrizia Bettarelli.

Sabato 19 marzo alle 11.00, sempre nei locali della biblioteca, sarà la volta di Rock Tales – Storie dimenticate e indimenticabili: Maurizio Guccini, speaker di Radio Italia Anni 60, intervista musicisti e autori noti e del territorio raccontando aneddoti, leggende e casualità che hanno scritto la storia della musica contemporanea. Chiuderà questa serie di eventi la presentazione del libro “Santità faccia finta di pregare” di Giorgio Moscatelli, direttore responsabile di Arcipelago, che si terrà alle 16.00.

La partecipazione è libera e gratuita nel rispetto delle norme anti-Covid.