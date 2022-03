Fonte Nuova, Spurio chiede un confronto pubblico al Pd

Si accendono i toni nella campagna elettorale per le amministrative a Fonte Nuova, Forza Italia chiede un confronto pubblico al Partito Democratico, “colpevole” di aver aderito alla coalizione civica che appoggerà il sindaco uscente Piero Presutti. Il consigliere comunale e dirigente locale di Fi Gian Maria Spurio tira in ballo anche Fratelli d’Italia, pilastro della giunta uscente, ma vuole parlare pubblicamente solo con i dem.

“Apprendo che il Partito Democratico di Fonte Nuova non si presenterà alle prossime elezioni con il suo simbolo, ma con un ‘progetto civico’ che appoggerà la candidatura di Piero Presutti del Pd – dichiara Spurio –. Si tratta di un progetto che già hanno messo in essere nella passata legislatura dove erano presenti nella stessa lista consiglieri del Pd e di Fratelli d’Italia. Mi piacerebbe poter discutere di questo con il Partito Democratico in un dibattito pubblico perché credo che sia corretto che i cittadini di Fonte Nuova sappiano cosa e chi votano. Metto a disposizione i miei locali, ma sono anche disponibile a farlo in un altro luogo. Non credo che il Partito Democratico possa temere un confronto politico e mi auguro che lo possa accettare al più presto”.