Fonte Nuova, spaccio in scooter di cocaina e hashish: 48enne in arresto

I poliziotti del terzo distretto Fidene –Serpentara, durante un’attività investigativa, hanno individuato un cittadino italiano di 48 anni, sospettato di dedicarsi allo spaccio di stupefacenti a bordo di scooter in zona Fonte Nuova. Durante uno dei servizi di appostamento e osservazione, gli investigatori hanno notato il mezzo segnalato transitare in via Nomentana direzione Colleverde di Guidonia. Hanno pedinato l’uomo seguendolo fino alla sua abitazione. Qui, una volta parcheggiato il mezzo, è stato bloccato e controllato. A quel punto spontaneamente ha dichiarato ai poliziotti di detenere in casa della sostanza stupefacente. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato in una piccola cassaforte numerose dosi di cocaina nonché un sacchetto contenente 1,187 kg della stessa droga e 73 panetti di hashish con il logo “Rolls Royce” per un peso complessivo di 7,194 kg. Inoltre, è stato sequestrato tutto il materiale usato per il confezionamento e delle bilance di precisione. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, il giudice ha disposto il regime degli arresti domiciliari.