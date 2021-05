Fonte Nuova, siglata la convenzione definitiva per la Chiesa Evangelica

È stata firmata la convenzione definitiva per la realizzazione della Chiesa Cristiana Evangelica di Fonte Nuova. A comunicarlo Micol Grasselli, capogruppo di Per Fare in Consiglio comunale. L’accordo è avvenuto in seguito all’approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 16 novembre della concessione in diritto di superficie di un terreno comunale. La Comunità evangelica, oltre a costruire la chiesa, realizzerà un parcheggio a uso pubblico.

“Erano oltre 20 anni che questa numerosa Comunità presente sul nostro territorio chiedeva al Comune la possibilità di costruirsi questo luogo di culto – ha dichiarato Grasselli –, questa amministrazione finalmente è riuscita a soddisfare questo loro grande desiderio. Oltre a costruire la sua chiesa, la Comunità realizzerà un parcheggio di uso pubblico di 1970 mq, il tutto verrà realizzato tra l’incrocio con Via F. De Santis e l’incrocio con Via Ippolito Nievo”.