Fonte Nuova, Scatta e Vinci per sostenere le attività del territorio

Scatta e Vinci è il concorso promosso dal Comune di Fonte Nuova in collaborazione con la pagina Instagram satirica RadioTL337 e i commercianti del territorio. Il contest è finalizzato a valorizzare le attività, gli artigiani e i negozi di Tor Lupara e Santa Lucia, in modo da incentivare lo shopping natalizio negli esercizi di prossimità.

Il regolamento

Il concorso è aperto a tutti, per partecipare è necessario scattare una foto all’interno di una qualsiasi attività commerciale del territorio comunale, “immortalando un momento della giornata lavorativa ai tempi del Covid-19”. Lo scatto deve essere inviato alla pagina facebook ufficiale dell’amministrazione Comune di Fonte Nuova informa. Le foto saranno pubblicate dalla pagina del Comune, le prime 10 che otterranno il maggior numero di Mi piace vinceranno un premio. Il riconoscimento più prestigioso è costituito da un buono di 1000 euro che potrà essere speso esclusivamente nelle attività locali aderenti all’iniziativa.

Al via domani

Il concorso è valido dal 12 dicembre al 31 dicembre. Non ci sono limiti di creatività, l’unica accortezza dovrà essere quella di non far comparire terze persone nella foto, questo per rispetto della privacy. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il regolamento sul sito e sui canali social ufficiali del Comune e sulla pagina Instagram di RadioTL337.