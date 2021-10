Fonte Nuova, riapre il Parco Comunale di via Venezia Giulia a Santa Lucia

Riapre il Parco Comunale di via Venezia Giulia-via Val d’Aosta a Santa Lucia. Sabato e domenica verrà ufficialmente inaugurato il parco interamente riqualificato che sarà fruibile anche durante tutti i week-end a seguire, fino a che non si procederà all’apertura definitiva. “Per far sì che ciò avvenga, bisognerà attendere la definizione della procedura di affidamento della gestione del parco e della ludoteca presente all’interno dello stesso – spiega la consigliera comunale e metropolitana di Fonte Nuova Micol Grasselli –; la procedura è stata bandita e nei prossimi 20 giorni verrà chiusa con la presentazione delle proposte. Successivamente gli uffici comunali provvederanno ad esaminare i progetti presentati e ad assegnare l’aggiudicazione alla proposta più vantaggiosa per il Comune di Fonte Nuova. Una volta definito il tutto, il Parco Comunale sarà pronto per la completa fruizione da parte dei residenti della zona e del Comune tutto”. L’appuntamento è per sabato 30 alle ore 15 all’entrata del parco in via Val d’Aosta, all’incrocio con via Venezia Giulia.