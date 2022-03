Ora è ufficiale, Piero Presutti sarà ancora una volta il candidato a sindaco della coalizione civica alle prossime elezioni amministrative che si terranno in primavera a Fonte Nuova. Il primo cittadino ha sciolto la riserva nel corso del Consiglio di questa mattina durante il dibattito sulle controdeduzioni in merito alla realizzazione della caserma dei Carabinieri.

“Io ho preso l’impegno con i vertici dell’Arma dei Carabinieri, che la prima pietra della caserma la dobbiamo mettere insieme”, ha dichiarato Presutti. “Anche contro le mie aspettative e piani personali mi ricandiderò per la prossima consiliatura”.