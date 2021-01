Fonte Nuova, Presutti: “Lutto cittadino per Gianna Alfei”

Il sindaco Piero Presutti proclama il lutto cittadino a Fonte Nuova per la scomparsa di Gianna Alfei, imprenditrice del territorio venuta a mancare ieri, nota a tutti per la sua attività con Pepe Catering a Santa Lucia.

“È un giorno tristissimo per la comunità di Fonte Nuova e per la località di Santa Lucia in particolare – dichiara Presutti -. Gianna, sei stata un’instancabile lavoratrice, dedita alla famiglia, con un cuore aperto ad accogliere richieste di aiuto da parte dei tuoi concittadini”. Il ricordo del sindaco sottolinea come Gianna rappresentasse “un faro nel buio” per i giovani di Fonte Nuova e non solo.

Il lutto cittadino è stato istituito per il giorno dei funerali che si terranno lunedì 11 gennaio alle 11.30 presso la Chiesa di Santa Lucia. Viste le misure restrittive per cerimonie pubbliche e assembramenti, la funzione verrà trasmessa in diretta streaming sul sito web e sulla pagina Facebook della parrocchia.