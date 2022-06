Fonte Nuova, Piero Presutti è di nuovo sindaco

Game, set and match. Piero Presutti sarà ancora una volta sindaco di Fonte Nuova per i prossimi 5 anni. Il primo cittadino chiude la partita al primo turno con un divario netto rispetto ai due competitor, Presutti si è riconfermato con oltre il 68% delle preferenze grazie anche all’ottimo risultato della lista di FdI che si è attestata al 27,1% ed è primo partito in città. Presutti ha staccato Graziano Di Buò di quasi 50 punti percentuali (19,5%), più indietro la candidata del M5S e di Demos Imelda Buccilli (12,3%).