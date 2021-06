Fonte Nuova, oggi i funerali di Mario Vattiato. Il ricordo dell’amministrazione comunale

Avranno luogo nella giornata di oggi alle 15 presso la parrocchia Gesù Maestro di Tor Lupara i funerali di Mario Vattiato, attivista per i diritti dei disabili e dirigente nazionale della Rete Italiana Disabili, conosciutissimo a Fonte Nuova e in tutti i comuni del nordest romano. L’amministrazione comunale ha espresso vicinanza nei confronti della famiglia e il proprio cordoglio per questa importante perdita per il territorio.

“La comunità di Fonte Nuova si stringe attorno alla famiglia del caro Mario Vattiato – dichiara l’amministrazione comunale –, un uomo che si è distinto per l’impegno infaticabile profuso in difesa dei più deboli rivendicando con determinazione i diritti dei disabili e richiamando puntualmente le amministrazioni che si sono succedute alla guida della città circa i loro doveri nei confronti di tutti questi e non solo dell’amata Serena per cui tanto si è battuto. Se ne va un mirabile esempio di cittadinanza attiva e ci lascia non solo un ottimo ricordo ma anche un impegno morale a proseguire nelle battaglie a lui care in difesa dei più fragili”.