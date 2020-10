Fonte Nuova, Maurizio Laurenzi è il nuovo segretario del Pd

Il Pd di Fonte Nuova punta sull’esperienza e per la reggenza della segreteria riparte da Maurizio Laurenzi, storico militante tra i dem ed ex assessore ai Servizi Sociali e all’Urbanistica della giunta Vittori, poi di nuovo ai Servizi Sociali con Cannella. La riorganizzazione interna si è resa necessaria dopo le dimissioni del segretario Stefano Valerio Tè, impossibilitato a seguire da vicino il partito per problemi di natura personale. Non potendo svolgere un congresso nel corso dell’emergenza sanitaria, i dirigenti locali del Pd hanno affidato la reggenza del partito a una persona di fiducia e dalla grande esperienza al termine di una riunione del direttivo svolta in videoconferenza.

“La situazione di emergenza che stiamo vivendo apre uno scenario del tutto nuovo, che rende opportuno un rinnovamento del partito – spiega il neo segretario –. Il Pd a Fonte Nuova deve mettere in campo tutte le risorse che ha a disposizione al fianco di chi si sta avvicinando. L’obiettivo di questa segreteria deve essere quello di rimotivare la base, allargare la partecipazione e costruire un’alternativa alle forze di destra”.

Nei prossimi giorni Laurenzi andrà a comporre la segreteria che lo affiancherà nel suo lavoro. Il segretario reggente rimarrà in carica con ogni probabilità fino alla fine del 2021, scadenza naturale del mandato congressuale.