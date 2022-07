Fonte Nuova, Marco Troiani nominato commissario cittadino di Fiamma Tricolore

Il segretario nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore Daniele Cerbella ha firmato nelle scorse ore la nomina di Marco Troiani, professionista del territorio, a commissario cittadino del partito per la città di Fonte Nuova.

“L’apertura della sezione è già stata accolta con entusiasmo da uomini, donne e giovani, anche alla prima esperienza politica, desiderosi di attivarsi e mettersi subito a disposizione della propria città – ha dichiarato l’organizzazione politica –. A partire dalla prima settimana di settembre avrà infatti inizio la pianificazione delle attività e delle iniziative per i mesi a venire, in stretta collaborazione con il coordinamento regionale. L’obiettivo è la costruzione di un progetto politico forte, affidabile, coeso e soprattutto fondato sul ritorno a quei valori sociali e nazionali in cui risiedono le soluzioni al momento arduo e impegnativo che le famiglie del territorio, e dell’intero Paese, si trovano ad affrontare”.