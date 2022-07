Fonte Nuova, iniziano i lavori di potenziamento della rete elettrica

Al via i lavori di potenziamento della rete elettrica di Fonte Nuova. Gli interventi saranno concentrati principalmente nella frazione di Santa Lucia e riguarderanno la posa di cavi interrati e infrastrutture digitali sulla rete in media tensione. L’opera contribuirà a potenziare la distribuzione sia nel Comune di Fonte Nuova che nei comuni limitrofi di Guidonia e Mentana.

“Mettere a disposizione della comunità locale una rete potenziata in grado di accogliere le richieste dei nuovi produttori, ad esempio impianti fotovoltaici ed eolici, rappresenta un elemento strategico e fondamentale a favore della transizione energetica. Per questo motivo, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, abbiamo programmato l’avvio dei lavori”, dichiara il Responsabile Progettazione e Lavori Autorizzazioni per il Lazio di E-Distribuzione Giuseppe Fasolino.

Il progetto si inserisce nel contesto di sviluppo delle infrastrutture E-Grid finalizzato non solo a garantire un servizio sempre più sicuro ed affidabile, grazie a una rete più estesa e tecnologicamente avanzata, ma soprattutto a favorire la transizione energetica verso fonti rinnovabili e sostenibili quali la mobilità elettrica. Nello specifico gli interventi consisteranno nella realizzazione di 2 nuove linee MT (feeder) dall’attuale Impianto Primario denominato “Santa Lucia”, la trasformazione della esistente cabina denominata “Ponte Santa Lucia” in Easy Sat ovvero un Centro Satellite di ultima generazione dal quale partiranno 6 nuove linee che consentiranno l’ottimizzazione dell’esercizio della rete. Saranno anche sostituiti tratti di cavo su linee esistenti, tutto il progetto prevede la posa di circa 15 km di cavo.

“Durante il mio precedente mandato ho ricevuto innumerevoli segnalazioni circa disservizi alla rete elettrica sul territorio, caratterizzati da cali di tensione, distacchi improvvisi, malfunzionamenti e ritardi. Con la discrezione che ha sempre contraddistinto me e la mia squadra, in tutto questo tempo è stato portato avanti un lavoro sinergico con molti soggetti coinvolti a partire dall’analisi per arrivare alla risoluzione di tali problematiche che, molto spesso, andavano ben oltre le competenze strettamente comunali. Oggi mi trovo a chiedere la collaborazione della cittadinanza perché un altro importante intervento sta per essere messo in campo. I lavori previsti, attraverso principalmente la tecnica no-dig (senza scavo), consentiranno di predisporre una rete elettrica all’avanguardia, che guardi alla transizione energetica e che sia pronta a supportare le richieste che il mercato avanzerà in un territorio in forte sviluppo come è quello di Fonte Nuova. Inoltre, abbiamo cercato di far ricadere gli interventi urgenti e necessari, nelle aree in prossimità degli edifici scolastici nel periodo di Luglio-Agosto, in modo tale da limitare il più possibile i disagi che si potrebbero creare tra le attività scolastiche e le lavorazioni di che trattasi. Disagi che però, ci rendiamo conto, saranno in parte comunque inevitabili. Un altro sforzo che dobbiamo fare insieme per rendere questa città la città che vogliamo, per noi e per i nostri figli”, spiega il sindaco Piero Presutti.

Nel dettaglio i lavori interesseranno parzialmente le strade seguenti: via Palombarese, via di Santa Lucia, via Val d’Aosta, via Venezia Giulia, via Lago Regillo, via Lago di Lugano, via Molise, via Lago Tana, via Fonte Nuova, via Campania, via Marche.