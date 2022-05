Fonte Nuova, inizia la campagna di Piero Presutti

Manca poco alla presentazione delle liste e anche Piero Presutti rompe gli indugi e dà il via a Fonte Nuova alla sua campagna elettorale. Il sindaco uscente sarà appoggiato in questa nuova avventura dalle due liste civiche Per Fare e La Prua, da Fratelli d’Italia e dal Pd che correrà con il simbolo civico di Rete Democratica. Il primo cittadino si è rivolto direttamente agli elettori dai suoi canali social. “Abbiamo portato avanti un progetto di ammodernamento di Fonte Nuova che ci ha consentito la realizzazione di tante opere – spiega Presutti –. Parlo della biblioteca, dei parcheggi, delle pavimentazioni, della rotatoria e molto altro: infrastrutture e opere di decoro urbano che porteranno Fonte Nuova ad essere una città moderna. La nostra è stata un’amministrazione civica e trasversale, con un’identità chiara: a Fonte Nuova non si fanno le chiacchiere, a Fonte Nuova si fanno le cose. Ma la nostra è stata anche una grande famiglia, un gruppo coeso e forte che mi ha chiesto con insistenza di restare a guidare la nostra città.Oggi sono qui per dirvi che, non senza qualche esitazione, ho deciso di accettare. E ho deciso di accettare perché l’onere dell’impegno non supera l’onore di guidare Fonte Nuova verso quel futuro che abbiamo costruito insieme. Ho deciso di accettare perché c’è ancora tanto da fare. Fare è stato, è e sarà il verbo della politica della nostra coalizione e della nostra azione amministrativa”.