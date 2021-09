A Fonte Nuova i fondi per lo stadio

Il Comune di Fonte Nuova si aggiudica il “Bando Sport e Periferie” del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attraverso questi fondi l’amministrazione potrà ristrutturate l’impianto sportivo XII Apostoli.

“Ennesimo grande successo riscosso dal Comune di Fonte Nuova – ha dichiarato la capogruppo di Per Fare Micol Grasselli –. Tra i quasi 8000 Comuni d’ Italia solo 3.380 hanno presentato progetti per la riqualificazione degli impianti sportivi e il Comune di Fonte Nuova si è posizionato tra i primi 10 raggiungendo un punteggio pari a 63,47. Grazie al raggiungimento di tale punteggio il Comune di Fonte Nuova si è aggiudicato l’importo di 700 mila euro per la ristrutturazione dell’impianto sportivo XII Apostoli in località Selva dei Cavalieri”. Nella graduatoria pubblicata dalla Presidenza del Consiglio, Fonte Nuova si classifica al settimo posto in tutta Italia e al secondo posto tra i comuni del Lazio.