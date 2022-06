Fonte Nuova, il Comune sbaglia e poi corregge il nome della lista di Fi. Spurio valuta azioni legali

Nella giornata di ieri il Comune ha rimediato all’errore e ha aggiornato la pagina web della lista di Forza Italia che sostiene la candidatura di Graziano Di Buò. Sul sito del Comune di Fonte Nuova non era stato riportato in modo completo il nome della lista di Fi in quanto figurava solo la prima parte “Insieme con Spurio”, in realtà la forma corretta prevedeva di seguito anche “Forza Italia Berlusconi”. I forzisti non l’hanno presa bene e ora pensano anche a intraprendere azioni legali.

“Il Comune di Fonte Nuova ha provveduto a correggere un suo errore nei confronti della nostra lista che era riportata con il nome incompleto – scrive Gian Maria Spurio dai suoi canali social –. Questo palese errore (sarebbe bastato contattare il Comune) ha scatenato una campagna denigratoria e diffamatoria da parte di una lista collegata al sindaco uscente. Stiamo ora valutando con i nostri legali le azioni legali da intraprendere contro il Comune, la lista e chi ci ha diffamato”.

Il consigliere azzurro uscente si riferisce probabilmente alle dichiarazioni di FdI che dalla sua pagina fb aveva attaccato la sua lista.

“Forza Italia è il partito di Berlusconi o è una lista civica? Ce lo chiediamo perché, oltre al fatto che nel simbolo è più grande il nome ‘Spurio’ che il simbolo di partito, ci è saltata all’occhio un’altra cosa. La lista infatti non è stata registrata come Forza Italia, ma come Insieme con Spurio. Lo stesso Spurio che nelle sue grafiche personali non ha mai utilizzato il simbolo di Forza Italia”, aveva dichiarato Fratelli d’Italia qualche giorno fa.