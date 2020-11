Fonte Nuova, il Comune ricalcola i positivi: sono 109

Il Comune di Fonte Nuova ricalcola i positivi presenti sul territorio comunale verificando direttamente il numero delle persone che tuttora si trovano in isolamento fiduciario nella propria abitazione. L’ultimo bollettino diramato ieri in tarda serata aggiorna a 109 il totale degli attualmente positivi tra i residenti: 101 si trovano in isolamento a casa, 8 sono in strutture ospedaliere. Sono 5 i nuovi casi. Fino a domenica risultavano ancora 214 i contagiati.

“In seguito ad accertamenti comunali sul territorio – specificano fonti interne al Comune –, sono stati riscontrati diversi cittadini che sono usciti dall’isolamento e sono tornati alla vita normale superando il periodo di positività al virus”. L’Asl Roma 5 non riesce a comunicare i guariti rapidamente a causa dell’enorme lavoro richiesto dalla situazione, spiegano dal Comune. Per questo motivo i dati giungono in forte ritardo. Il Comune di Fonte Nuova ha intrapreso una ricognizione territoriale per capire la reale situazione del territorio e da ora in avanti comunicherà quotidianamente un dato più aggiornato.