Fonte Nuova, grate pericolose fuori la scuola

Nel cortile esterno della Scuola Eduardo De Filippo di Fonte Nuova di via Brennero sono state “dimenticate” lungo le mura alcune grate, rimosse durante i lavori di ampliamento e abbandonate fuori la scuola a fine cantiere. Pare ci siano anche altri lavori che sono rimasti in sospeso e che la scuola ha più volte sollecitato di completare, ma dal Comune al momento non è arrivata alcuna risposta. È quanto si apprende dalle denunce dei genitori dei bambini che frequentano l’istituto.

“Nonostante le molteplici segnalazioni fatte dalla scuola il Comune non ha ancora provveduto a togliere tutte le grate che sono state appoggiate lungo i muri dello spazio esterno – segnala la mamma di un alunno –. Tutte le grate non sono legate e non sono messe in sicurezza e sono molto pericolose per i bambini che escono dal lato posteriore dell’edificio. La dirigente ha provveduto a mettere i nastri che segnalano il pericolo, però un imprevisto può sempre capitare e se dovessero cadere addosso ad un bambino sarebbe una tragedia”.