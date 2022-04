Fonte Nuova, Fi presenta il simbolo: Insieme con Spurio

A Fonte Nuova Gian Maria Spurio riparte dall’apparentamento al ballottaggio di 5 anni fa. Stavolta Forza Italia sarà al fianco di Graziano Di Buò già dal primo turno, all’interno di una coalizione di centrodestra quasi al completo: oltre alle liste civiche Vita Nuova e Fonte Nuova Futura, nell’accordo c’è anche la Lega. Grande assente FdI che ha preferito continuare ad appoggiare la candidatura di Piero Presutti.

“Abbiamo aggregato una coalizione coerente e coesa, fondata su valori chiari e comuni che si propone come forza di governo di questa città per i prossimi cinque anni e che non vuole nascondersi dietro ai finti civismi – dichiara il consigliere uscente di Fi Gian Maria Spurio –. In questo percorso unitario con la Lega e la lista locale Vita Nuova abbiamo dovuto prendere atto che anche questa volta Fratelli d’Italia ha scelto di stare nel campo avversario e di appoggiare per la seconda volta il sindaco e la coalizione del Partito Democratico che hanno governato in questi cinque anni il nostro comune. Una scelta legittima, ma che Forza Italia, la Lega e Vita Nuova di Graziano Di Buò non hanno condiviso”.

Nel nuovo simbolo nella metà superiore compare una scritta bianca su campo azzurro, “Insieme con Spurio”. Nella parte inferiore, in piccolo, c’è il simbolo di Forza Italia.

“Con la solita trasparenza che ci contraddistingue, questa che vi presentiamo nei prossimi giorni è la lista di Forza Italia aperta alla partecipazione di cittadini e cittadine che ne condividono lo spirito moderato, liberale e popolare che ci ha sempre guidato in questi anni a livello locale come a livello nazionale – continua Spurio –. Forza Italia è orgogliosa di essere stata il perno attorno al quale si è creata questa coalizione che di comune accordo ha espresso la candidatura di Graziano Di Buò che per due volte è stato sindaco di Fonte Nuova”.