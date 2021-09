Fonte Nuova, festa dell’Anfi per San Matteo

La sezione di Fonte Nuova del’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e l’Associazione Lex et Ars hanno organizzato una giornata di festa per celebrare San Matteo Patrono della Guardia di Finanza. Dal pomeriggio di sabato 25 settembre sono previsti incontri, eventi e spettacoli che si terranno a Tor Lupara in largo Fiamme Gialle.



Il programma



La manifestazione prenderà il via alle 15.00, presso l’Istituto San Giuseppe, con il Convegno su Ambiente e Sicurezza organizzato dall’Associazione Lex et Ars, al quale interverrà il Generale Virgilio Pomponi, Comandante Regionale del Lazio della Guardia di Finanza.

Alle 17.00, presso largo Fiamme Gialle, si terrà un’esibizione cinofila a cura della GdF.

Alle 17.30 è prevista la Santa Messa officiata da Don Vito Gomellino, al termine verrà deposta una corona sul monumento ai caduti.

Dalle 19.00 la serata sarà allietata dalla rappresentazione di poesie di Mauro Felici e dallo spettacolo musicale del Gruppo degli Stornellatori del maestro Fabrizio Masci. Alle 20.00 verrà offerto un buffet a tutti i partecipanti.



L’evento, sponsorizzato da Coop e Bcc e patrocinato dal Comune di Fonte Nuova, è stato organizzato in collaborazione con la Protezione Civile, la Pro Loco, l’Ansi, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Nazionale Sicurezza Ambientale, le Guardie Giurate Volontarie e la Croce Rossa.