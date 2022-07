Questa mattina a Fonte Nuova nella prima seduta del Consiglio dopo le elezioni del 12 giugno che hanno incoronato Piero Presutti sindaco, ha preso il via ufficialmente la seconda consiliatura targata fronte civico. Oltre al giuramento del primo cittadino, all’ordine del giorno le nomine del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, l’elezione della Commissione elettorale e la comunicazione dei componenti della giunta comunale.

Per quel che riguarda la presidenza dell’assise nessuna sorpresa: sarà ancora una volta Claudio Floridi a ricoprire la carica di presidente, al suo fianco come vice viene eletta Silvia Fuggi della lista Per Fare. Partenza lenta per la giunta, Presutti per il momento nomina solo due assessori. Dopo le dimissioni da assessore ai Lavori Pubblici a Mentana, Umberto Falcioni è la prima new entry del Presutti II in quota Prua, sarà anche vicesindaco; confermata l’assessora uscente di FdI Cecilia Vitelli. Il sindaco si è voluto riservare altro tempo per completare la sua squadra, tutte le deleghe verranno assegnate a stretto giro nei prossimi giorni.