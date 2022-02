Fonte Nuova, esplode un camion: Palombarese in tilt

Momenti di paura a Santa Lucia, intorno alle 15.20 è esploso un camion lungo via Palombarese all’altezza della chiesa. Tensione tra i residenti della frazione di Fonte Nuova per il forte boato. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, il mezzo pesante, in uso alla ditta che sta rifacendo l’asfalto su via Palombarese, avrebbe preso fuoco e poi sarebbe esploso.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale di Fonte Nuova unitamente ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Non ci sono né feriti né vittime e l’area è stata già messa in sicurezza.

Dopo quasi due ore di stop del traffico sulla strada provinciale, intorno alle 17.10 è ripresa la viabilità veicolare a senso unico alternato.