Hanno scelto tre stili completamente diversi, ma i candidati a sindaco di Fonte Nuova si sono comunque presentati ai cittadini e hanno inaugurato le proprie campagne elettorali. C’è chi come Di Buò ha scelto di farlo nel primo weekend di campagna sia a Tor Lupara che a Santa Lucia, affiancato dai big dei partiti del centrodestra che lo sostengono in questa avventura. Il sindaco uscente Piero Presutti è intervenuto ieri pomeriggio in piazza Padre Pio insieme alla squadra civica che lo appoggia. Imelda Buccilli ha preferito incontrare gli elettori presso il suo comitato elettorale a Santa Lucia, su via Palombarese, sempre nella giornata di ieri.



Il leone



È stato il primo a presentarsi ai cittadini, con la grinta che lo contraddistingue. Domenica 15 maggio l’ex sindaco Di Buò a Tor Lupara, in piazza Padre Pio, ha potuto contare sulla partecipazione dell’ex presidente della Regione Lazio e ora deputata Fi Renata Polverini, del deputato azzurro mentanese Sestino Giacomoni e della consigliera regionale della Lega Laura Cartaginese. In piazza anche tanti candidati consiglieri, tra questi i due capolista delle sigle di centrodestra Gian Maria Spurio (Fi) e Daniele Mazzoni (Lega).

Nell’incontro che si è svolto sabato 14 maggio in piazza delle Rose a Santa Lucia, invece, il candidato di centrodestra ha sottoscritto un “patto con gli elettori” col quale si è impegnato per i primi 100 giorni a ridurre la Tari, a tagliare del 50% l’attuale importo Irpef, a bonificare tutte le aree verdi comunali e a portare a termine la manutenzione ordinaria delle strade limitrofe alla Nomentana e alla Palombarese. In questo caso a sostenerlo c’era il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Paolo Barelli.

E chi chiamerai?



Piero Presutti ieri pomeriggio ha voluto strappare un sorriso ai cittadini andati a incontrarlo in piazza Padre Pio. Mentre saliva sui gradoni per iniziare il comizio ad accompagnarlo c’era la famosissima colonna sonora di Ghostbusters. L’appellativo di “sindaco fantasma” non lo ha mai entusiasmato. Ci ha scherzato su e poi ha spiegato qual è stato il motivo che ha consentito all’amministrazione di raggiungere alcuni traguardi, ragione per cui la sua candidatura ha messo d’accordo sia FdI che il Pd.

“Noi abbiamo avuto una grande capacità in questi anni, quella di acquisire una credibilità istituzionale. Proprio per questo istituzioni come Prefettura, Regione e Città Metropolitana ci hanno sempre dato una grande mano, a prescindere dai colori”.

In piazza insieme a lui a Tor Lupara non c’erano rappresentanti di partito, ma molti candidati consiglieri delle liste a sostegno della candidatura.



Il ritorno della prof



Ex insegnante amatissima, specialmente a Santa Lucia, Imelda Buccilli ha deciso di rimettersi in gioco e accettare la sfida, stavolta per diventare sindaca di Fonte Nuova. “Ringrazio davvero la squadra che mi sostiene con cui condivido principi e valori perché la scelta che è ricaduta sulla mia persona è frutto di un percorso e di un viaggio partito da lontano tra forze politiche che vogliono realmente cambiare Fonte Nuova. Abbiamo grandi opportunità e vogliamo coglierle insieme”, ha detto nel corso del suo intervento durante l’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio all’interno del suo comitato in via Palombarese. Presenti i candidati consiglieri del patto progressista di cui fanno parte le liste del M5S e di Rinascita+Demos. A sostenere la sua candidatura è intervenuto anche il consigliere regionale pentastellato Valerio Novelli.

“Ci sono grandissime opportunità per il territorio – ha dichiarato Novelli – con i fondi del Pnrr che confluiranno anche su Fonte Nuova e sostengo con convinzione che Imelda Buccilli sarà la persona giusta in grado di gestire queste importanti risorse”.