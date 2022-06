Fonte Nuova, ecco il nuovo Consiglio

A Fonte Nuova a vincere è stato indiscutibilmente Piero Presutti, riconfermato sindaco già al primo turno con poco più del 68% dei suffragi. Tra i consiglieri spicca su tutti Micol Grasselli. La capolista di FdI viene eletta in Consiglio sfondando il muro delle 1500 preferenze, un risultato che non lascia indifferenti. La maggioranza, oltre al sindaco, sarà in assise con 17 consiglieri; il centrodestra ne elegge 4, mentre la coalizione progressista di M5S e Demos potrà contare su 3 consiglieri.



La maggioranza



Dopo una campagna elettorale molto aspra, il partito della Meloni cancella ogni polemica conquistando il 27,1% dei voti, trainando di fatto l’intera coalizione. In particolare, sui 2734 voti di Fratelli d’Italia, più della metà sono di Micol Grasselli. Quello della consigliera metropolitana è un vero e proprio trionfo, insieme a lei entrano in Consiglio anche Cristian Capriotti, Alessandro Moretti, Paolo Narcisi, Giacomo Prosperi, Francesco Tangredi e Marco Di Bitonto. Perde lo scettro di primo partito la lista civica Per Fare che guadagna un onorevole secondo posto con il 22,7%. In questo caso parliamo delle riconferme in Consiglio di Pierluca Evangelista, Silvia Fuggi, Lorena Colasanti, Claudio Floridi e Simone Mogliani. Da registrare la new entry di Nicholas Arturo. Rete Democratica, la civica del Pd, sarà presente con due esponenti: tornano in Consiglio dopo 5 anni di stop Roberto Blasi e la segretaria dem locale Eleonora Panzardi. La Prua sarà rappresentata dal presidente della Pro Loco Giampiero Vallati e da Cesare Montebovi.



La minoranza



Saranno 7 i consiglieri di opposizione, anche in questo caso poche novità. Per quel che riguarda il centrodestra, Graziano Di Buò sarà affiancato in Consiglio da Daniele Mazzoni (Lega), dal leader azzurro Gian Maria Spurio (Fi) e dal giovanissimo Alessio D’Angeli (Vita Nuova). La coalizione progressista insieme a Imelda Buccilli avrà in Consiglio Emanuela Muccigrosso (M5S) e Antonio Di Pietro (Rinascita/Demos).