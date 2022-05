Fonte Nuova, ecco gli aspiranti consiglieri

È ufficiale, a Fonte Nuova sarà una corsa a tre per la poltrona di primo cittadino.

La coalizione civica in appoggio al sindaco uscente Piero Presutti potrà contare su un’inedita alleanza tra FdI e Pd (in civica), dall’altra parte l’ex sindaco Graziano Di Buò sarà sostenuto da Forza Italia e Lega; a chiudere il quadro è Imelda Buccilli, che avrà alle sue spalle il M5S e una lista congiunta dei civici di Rinascita di Fonte Nuova e Demos.



Col simbolo o senza?



La polemica che aveva contraddistinto la vigilia della scadenza della presentazione delle liste di sabato non ha sconvolto i piani della coalizione guidata da Piero Presutti: alla fine FdI, come aveva anticipato il partito locale, il 12 giugno sarà regolarmente al fianco del sindaco uscente col proprio simbolo. Anche il Pd sarà in coalizione ma con la sua lista civica Rete Democratica, già sperimentata con successo anche a Mentana. Nel patto civico confermate anche le civiche Per Fare e La Prua.

La consigliera metropolitana Micol Grasselli stavolta correrà con FdI, il suo partito. Sotto lo stesso simbolo troviamo anche il consigliere uscente Maurizio Guccini e l’assessora alla Cultura Cecilia Vitelli. Passano col partito della Meloni Cristian Capriotti e Giacomo Prosperi, attualmente in Consiglio con Per Fare. Con FdI ci sarà pure Marco Di Bitonto, cinque anni fa candidato a sindaco di Noi Con Salvini.

Nella lista civica Rete Democratica, coordinata dal capogruppo uscente Pd Federico Del Baglivo, figurano quattro ex consiglieri dem: il capolista Remo Chiarinelli, la segretaria cittadina Eleonora Panzardi, Enzo Magnarella e Roberto Blasi.

Altro elemento fondamentale della coalizione è rappresentato da La Prua, gruppo molto variegato guidato dal presidente della Pro Loco Giampiero Vallati, in lista spiccano i nomi dell’assessora all’Ambiente Martina Traini e dell’ex consigliere dem Cesare Montebovi.

Nella lista Per Fare, la più votata con quasi il 20% alle scorse amministrative, figurano un’assessora del presente come Lorena Colasanti (delega ai Lavori Pubblici) e una del passato come Donatella Ibba (all’Ambiente nella giunta Cannella). Tra i nomi forti anche quelli della presidente della Commissione Pari Opportunità Silvia Fuggi e del consigliere uscente Pierluca Evangelista.



Ancora tu?



Sì, ancora lui. Ancora una volta Graziano Di Buò, il leone instancabile della politica di Fonte Nuova. L’ex sindaco si presenta per la sesta volta. Da quando è nato il Comune nel 2001 non ha mancato una tornata elettorale. Cinque anni fa era stato proprio lui a contendere la vittoria finale a Piero Presutti nel turno di ballottaggio.

Stavolta ad appoggiarlo, insieme alla sua storica lista civica Vita Nuova, c’è il centrodestra in formazione ridotta. La coalizione è orfana del partito della Meloni che ha preferito continuare con Presutti.

Forza Italia correrà con il simbolo Insieme con Spurio e sarà guidata proprio dal suo leader cittadino storico. Gian Maria Spurio, anche lui un veterano del Consiglio di Fonte Nuova, sarà in testa alla lista degli azzurri.

Come annunciato nelle passate settimane dal coordinatore della Federazione area est Provincia di Roma Vincenzo Tropiano, a Fonte Nuova la Lega sarà presente col suo simbolo a sostegno di Graziano Di Buò. Il carroccio presenta come capolista il consigliere uscente di Vita Nuova Daniele Mazzoni, braccio destro del candidato sindaco.



Alleanza a 5 stelle con ex Pd e civici



Erano stati i primi a siglare un accordo elettorale, ora Rinascita di Fonte Nuova e Movimento 5 stelle vogliono rompere il dualismo Presutti-Di Buò con la candidatura di Imelda Buccilli, ex consigliera dem e insegnante in pensione molto popolare su tutto il territorio di Fonte Nuova.

Tra i pentastellati da segnalare il ritorno di Emanuela Muccigrosso, consigliera d’opposizione durante la giunta Cannella. Sarà lei a guidare lista. Insieme a lei anche Massimo Matricardi, capogruppo uscente del movimento in Consiglio.

L’altro pezzo della coalizione è costituito dalla lista civica formata da Rinascita di Fonte Nuova in tandem con Demos. In questo caso a presentarsi nuovamente è Antonio Di Pietro, già consigliere col Pd nel 2014 e candidato a sindaco con Rinascita nella passata consultazione. Tra gli altri, insieme a lui, da evidenziare la presenza del capogruppo uscente Emanuele Figorilli e dell’ex dem Gioele Mercante, delegato del sindaco Giovanni Vittori al dialogo interculturale.





