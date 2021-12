Fonte Nuova, domenica i festeggiamenti per Santa Lucia

In programma per il 12 dicembre i festeggiamenti solenni in onore di Santa Lucia nell’omonima frazione del Comune di Fonte Nuova. Al termine della funzione domenicale delle 11.30 è prevista la benedizione delle automobili. Nel pomeriggio alle 18.00, verrà celebrata la Santa Messa Solenne in onore di Santa Lucia, a seguire ci sarà il ritrovo presso la Grotta di Santa Lucia (incrocio rotatorie via delle Molette) per un momento di preghiera e la benedizione della statua.



Nella stessa giornata l’Associazione Culturale delle Rose 2.0 ha organizzato sempre a Santa Lucia in piazza delle Rose, con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova, una giornata dedicata ai più piccoli e non solo.

In piazza a partire dalle 10.00 sarà presente un mercatino artigianale, sono previsti animazione per bambini con musiche e canti natalizi, truccabimbi e giochi gonfiabili. Ci saranno numerosi spettacoli con trampolieri, giocolieri e clown. Sarà presente Babbo Natale con i suoi elfi per raccogliere le letterine. A disposizione anche uno stand gastronomico con polenta, vino e molto altro.

Il Comune invita tutta la comunità a partecipare agli eventi religiosi e civili nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid.