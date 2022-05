Fonte Nuova, Di Buò: “Sicurezza un bene primario”

Graziano Di Buò inizia la sua campagna elettorale senza mezze misure, attaccando l’amministrazione uscente sulla Caserma dei Carabinieri e ponendo l’accento sulla sicurezza, uno dei temi più cari alla destra. “Come credo tutti sapete, questa amministrazione ha deciso che la Caserma dei Carabinieri che tanto aspettiamo di veder realizzata sul nostro territorio ce la dobbiamo pagare accendendo un mutuo”, ha dichiarato l’ex sindaco. “Va da sé che non funziona così, le caserme sono di competenza del Ministero dell’Interno e di norma i Comuni cedono solo il terreno per la realizzazione, troppo facile far pagare ai cittadini, che già pagano abbastanza, anche costi che non gli competono”.Il candidato a sindaco appoggiato da Fi, Lega e Vita Nuova si spinge fino a promettere una rilevante inversione di rotta. “La Caserma dei Carabinieri sul nostro territorio la realizzeremo, ma a costo zero per i cittadini di Fonte Nuova perché è così che si fanno questi presidi indispensabili per la sicurezza dei cittadini”, ma non solo. “Altro punto qualificante del nostro programma è la realizzazione di una postazione fissa dei Vigili Urbani a Santa Lucia, ma anche il controllo notturno del territorio attraverso la turnazione dei Corpi di Polizia Locale in coordinamento con le altre forze di sicurezza. Abbiamo anche intenzione di attivare nuove telecamere di controllo sul territorio per prevenire e reprimere atti illeciti, vandalismo e emergenze sanitarie con un sistema di registrazione h24 automatizzato onde abbattere i costi di gestione. Sul fronte della sicurezza i cittadini devono imparare a difendersi, in particolar modo le donne e per questo attiveremo corsi comunali gratuiti di autodifesa e corsi per la prevenzione delle aggressioni al patrimonio con rilascio di una attestazione”.Di Buò aprirà ufficialmente la sua campagna elettorale il prossimo weekend, il 14 maggio a Santa Lucia in piazza delle Rose e il 15 maggio a Tor Lupara in piazza Padre Pio.