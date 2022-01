Fonte Nuova, Di Buò: “La sicurezza dei cittadini è un optional per questa maggioranza”

Sulla principale via di collegamento tra le due frazioni di Fonte Nuova non si è ancora scritta la parola fine ai lavori di rifacimento del manto stradale a causa della mancata messa in quota delle griglie dei pozzetti della raccolta delle acque. I consiglieri di Vita Nuova Graziano Di Buò e Daniele Mazzoni denunciano discontinuità e difformità nella realizzazione dei lavori di rifacimento del fondo stradale su via di Santa Lucia. Il gruppo di opposizione in Consiglio comunale attacca l’operato della giunta Presutti: “L’amministrazione si è autocelebrata per aver asfaltato via di Santa Lucia per poi rendersi conto che non erano state messe in quota le griglie dei pozzetti per la raccolta delle acque e per gli stacchi Acea, determinando così un grave pericolo per il traffico veicolare”, dichiarano i due consiglieri.

“Ad asfaltatura ultimata l’amministrazione è intervenuta per mettere in quota alcune griglie e relativi rattoppi di asfalto e ora comunicano a mezzo social che proseguiranno. Speriamo che questa volta portino a compimento il lavoro per tutte le griglie che sono ancora affossate”.

Gli interventi a singhiozzo hanno portato notevoli disagi alla viabilità di Santa Lucia e a quella tra le due frazioni.

“L’efficienza di questa amministrazione nella gestione della cosa pubblica si commenta da sola – continuano i consiglieri –. Ricordiamo alla maggioranza che dopo l’asfaltatura delle strade aspettarsi il rifacimento della segnaletica orizzontale non è sicuramente chiedere troppo, in quanto atto dovuto”.