Fonte Nuova, Di Buò: “Che fine ha fatto il centro di raccolta di via Molise?”

Vita Nuova torna ad attaccare la giunta Presutti in merito allo stato dell’ex centro di raccolta di Fonte Nuova in via Molise. I consiglieri di opposizione Di Buò e Mazzoni sollecitano l’intervento dell’amministrazione per riqualificare l’area che versa in uno stato di abbandono.

Dopo l’apertura del centro di raccolta di Tor Lupara in via Salvatoretto, Santa Lucia è rimasta sprovvista di una propria isola ecologica. La chiusura del centro di raccolta in via Molise, aperto in via temporanea all’inizio del 2019, ha lasciato il lotto di terreno che lo ospitava nel “totale degrado e abbandono”, secondo Vita Nuova.

“Nonostante le più ampie rassicurazioni da parte dell’amministrazione Presutti che il centro sarebbe rimasto in attività fino alla realizzazione della nuova isola ecologica di Santa Lucia, l’area si trova in uno stato di abbandono. L’idea era quella di riqualificarla trasformandola in un parco pubblico, a oggi però il sito di via Molise è nel totale degrado”, dichiarano Di Buò e Mazzoni. “Questa situazione rappresenta la sintesi dell’inefficienza di questa maggioranza: spendere soldi pubblici senza un senso compiuto, realizzare un’opera temporanea e abbandonarla a se stessa con noncuranza rispetto al danno arrecato”.