Fonte Nuova, Di Buò candidato sindaco con Lega e Forza Italia

Per la sesta volta Graziano Di Buò sarà candidato a sindaco di Fonte Nuova. L’ex primo cittadino ha trovato l’accordo con Lega e Forza Italia, che si uniranno alle liste civiche Vita Nuova e Fonte Nuova Futura per sostenerlo.

“La nostra è una coalizione coerente, coesa e fondata su valori chiari e comuni, che si propone di governare nei prossimi cinque anni per dare risposte serie ed immediate a tutti i cittadini di Fonte Nuova. Siamo alternativi a discutibili accordi trasversali nascosti dietro finti civismi”, dichiarano il commissario della Lega Eugenia Federici, il capogruppo di Forza Italia Gian Maria Spurio e i responsabili provinciali dei due partiti Alessandro Battilocchio (Fi) e Vincenzo Tropiano (Lega).