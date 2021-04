Fonte Nuova, Del Baglivo: “Amministrazione non pervenuta alle celebrazioni del 25 aprile”

Scoppia un caso sulle celebrazioni del 25 aprile a Fonte Nuova, il Pd denuncia l’assenza dell’amministrazione comunale in piazza Padre Pio per onorare la Festa della Liberazione. Solo il Partito Democratico si è raccolto in piazza Padre Pio e in via della Torre per commemorare i 76 anni dalla Liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Il capogruppo dem Federico Del Baglivo punta il dito contro la giunta Presutti e annuncia che, per avere spiegazioni sull’accaduto, porterà la questione nella prossima seduta del Consiglio comunale del 30 aprile.



“Il nostro è stato l’unico Comune della provincia di Roma in cui l’amministrazione ha ignorato le celebrazioni per la Festa della Liberazione, da parte mia e di tutto il Partito Democratico di Fonte Nuova c’è stato molto rammarico nel constatare l’assenza delle cariche istituzionali della nostra città nei luoghi del ricordo, durante tutta la giornata di ieri – spiega Del Baglivo –. Il nostro timore è che questa scelta sia frutto di una posizione politica e, in questo senso, chiederemo spiegazioni direttamente al sindaco Presutti il 30 aprile, giorno del prossimo Consiglio comunale”.