Fonte Nuova, da gennaio scatta la tariffa puntuale sui rifiuti

Dal 1° gennaio 2022 il Comune di Fonte Nuova adotterà la Tarip, il nuovo metodo di tariffazione dei rifiuti. I cittadini pagheranno la tassa in base al quantitativo di rifiuti prodotti dalle singole utenze.

Dal 2016 la raccolta differenziata dei rifiuti è stata avviata dall’amministrazione con il sistema porta a porta su tutto il territorio comunale: le percentuali di raccolta differenziata si avvicinano all’ambizioso obiettivo dell’80%. Il successo di questa gestione ha dimostrato la sensibilità e lo spirito civico dei cittadini e spinto l’amministrazione a compiere un ulteriore passo in avanti con la Tarip.



I cassonetti presenti sul territorio comunale sono già dotati degli strumenti necessari alla misurazione dei rifiuti, cioè il codice alfanumerico per il riconoscimento univoco del contenitore e il Tag Rfid di tipo Uhf.

Quello che verrà introdotto è un sistema di gestione equo e trasparente, che premia i comportamenti virtuosi e induce a ridurre al minimo i materiali non riciclabili. La misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ogni utenza diventerà la base di calcolo per la tariffazione.

L’avvio del nuovo sistema di tariffazione è stato possibile grazie ai finanziamenti della Regione Lazio per le attività propedeutiche. La Città Metropolitana di Roma Capitale ha assegnato a Fonte Nuova un contributo di 100 mila euro.



Il Comune e le società che gestiscono sul territorio il servizio di igiene urbana, l’Ati E.T. Ambiente e Paoletti Ecologia, hanno avviato ad agosto le attività propedeutiche all’introduzione del nuovo sistema che proseguiranno fino a fine anno. In questo momento sono in corso le verifiche sul funzionamento dei sistemi di lettura e la corretta associazione utenza-contenitori dotati di Tag Rfid di tipo Uhf per quantificare il materiale conferito.

A breve prenderà il via una campagna di comunicazione per raggiungere tutti gli abitanti e gli utenti del Comune di Fonte Nuova. L’amministrazione raggiungerà tutti gli interessati in modo capillare e innovativo: online e attraverso i social media del Comune.