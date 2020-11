Fonte Nuova, convenzione del Comune per i test rapidi a scuola

Il Comune di Fonte Nuova avvia uno specifico servizio di diagnosi preventiva per il Covid-19 rivolto a tutti gli istituti scolastici del territorio. Di fronte a un caso di contagio a scuola, l’amministrazione mette a disposizione dei dirigenti scolatici un servizio gratuito di test rapidi.

“In particolare l’Amministrazione comunale – spiega il vicesindaco Riccardo Guidarelli – ha stipulato apposita convenzione per far sì che ogni qualvolta si accerti un caso di positività nelle scuole, l’intera classe, unitamente al personale scolastico, verrà sottoposto gratuitamente e tempestivamente a tampone rapido al fine di individuare ulteriori casi positivi. Tale servizio verrà erogato a richiesta dei dirigenti scolastici delle scuole del territorio. Questo servizio vuole perseguire una duplice finalità: la prima è evidentemente quella di prevenire il diffondersi del virus non solo nelle scuole ma in tutto il territorio comunale, la seconda è quella di evitare che i nostri ragazzi perdano inutilmente preziosi giorni di scuola”.