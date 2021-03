Fonte Nuova, contagi in aumento. Presutti chiude gli uffici comunali

Piero Presutti emette un’ordinanza per chiudere tutti gli uffici comunali. Sul territorio di Fonte Nuova è stata registrata negli ultimi giorni una rapida ascesa dei casi di contagio di Covid-19, “soprattutto in virtù delle varianti virali”, recita la disposizione firmata dal primo cittadino. Alcuni dipendenti del Comune sono risultati positivi al tampone, pertanto per evitare la diffusione del coronavirus si è ritenuto opportuno sospendere l’accesso al pubblico nei locali degli uffici. Negli ultimi 10 giorni a Fonte Nuova sono stati registrati 103 positivi.

Gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico da domani 11 marzo al 2 aprile.

Sono fatti salvi i servizi considerati essenziali ed urgenti quali lo stato civile e i servizi di polizia giudiziaria.